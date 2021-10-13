Депутат Рады Украины назвал Зеленского проблемой для Запада

По оценке Волошина, Зеленского начали считать проблемой даже в Вашингтоне Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский стал проблемой как для Москвы, так и для Запада, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала "Первый независимый".

Народный избранник уверен, что одной из тем переговоров заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с российскими дипломатами в Москве стала ситуация на Украине, в том числе проблема "неуправляемого Зеленского".

"И Нуланд в этой связи явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема", - уточнил Волошин. - И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада".

По информации Волошина, Нуланд разделяет скептическую позицию по отношению к Зеленскому из-за его "неуправляемости".

Ранее сайт kp.ru писал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Она пробудет в российской столице с 11 по 13 октября 2021 года.

Администрация США назвала прошедшие встречи Нуланд с российскими представителями конструктивными и продуктивными. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью о ситуации в Украине. По его оценке, Незалежная находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от "подачек" Запада, а нынешние ее руководители – "люди абсолютно несамостоятельные".