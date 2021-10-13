"Ростех" разрабатывает дальнобойные переносные зенитные ракетные комплексы

Новый ПЗРК сможет поражать малоразмерные цели на высокой дальности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Ростех" приступил к разработке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), которые будут поражать цели на повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В настоящее время наилучшую дальнобойность демонстрирует ПЗРК "Верба". Она может поражать цели на расстоянии шести километров при высоте не выше 3,5 км.

Также ведется работа над увеличением вероятности поражения целей, уточнил замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Ростех") Александр Романюк.

По его словам, для этого повышают чувствительность головок самонаведения ПЗРК. Это улучшит показатели поражения таких малоразмерных целей как барражирующие боеприпасы или беспилотные летательные аппараты.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 начали поставлять в российскую армия. Госиспытания комплекса завершены.