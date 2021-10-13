В Самарской области могут ввести локдаун из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Самарской области критическая Фото: REUTERS

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, существует угроза локдауна. Об этом он рассказал в эфире телеканала «ГТРК Самара».

Он отметил, что локдаун в регионе пока не вводится, поскольку каждый житель может защитить себя от COVID-19 с помощью вакцинации.

– Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает, – сообщил Азаров.

Комментируя разговоры о том, что прививка не всегда защищает от COVID-19, он подчеркнул, что уровень заболеваемости среди вакцинированных людей составляет всего 4%.

– Вы знаете, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей превысила уже 700. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации, – отметил губернатор.

В настоящее время в области открыты 169 пунктов вакцинации, в том числе и круглосуточные, всего в области привились 1,16 миллиона человек.

В Самарской области лабораторно подтверждены 113 065 случаев заражения, в том числе 726 за последние сутки, скончались 4157 человек с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий пациентов с 11 октября.