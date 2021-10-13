В России на 77% выросло число интернет-покупок одежды

Черный, коричневый, синий, бежевый и серый остаются самыми популярными цветами среди россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики торговой интернет-платформы Lamoda и платежного сервиса ЮKassa рассказали "Газете.ru", что в России по сравнению с сентябрем 2020 года на 77% выросло число онлайн-покупок одежды и обуви.

Сообщается, что обороты интернет-магазинов увеличились на 93%, а средний чек на 9% (1,7 тыс. рублей). Число покупателей возросло на 66% и онлайн-магазинов на 13%

Продажи женских курток возросли на 51%, дубленок (38%), сапог (32%), ботинок (25%).Самыми востребованными товарами среди мужчин оказались джинсы (38%), куртки (37%), пуховики (35%), ботинки (35%) и пальто (21%).

"Значительный рост этой осенью показали продажи премиум-сегмента одежды и обуви. По данным ЮKassa, покупка товаров стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей увеличилась за год в 1,9 раза, от 80 до 100 тысяч рублей – в 3,1 раза, от 100 до 500 тысяч рублей – в 2,9 раза. На Lamoda среди женских премиум-товаров вырос средний чек на свитера (36%), брюки и пуловеры (по 17%). Мужчины увеличили траты на брюки (21%), свитера (20%) и куртки (+18%)", - добавили аналитики.

Специалисты заметили, что мужчины могут полностью обновить свой гардероб за 21,9 тыс. рублей, а женщины за 20,9 тыс. рублей. Черный, коричневый, синий, бежевый и серый остаются самыми популярными цветами среди россиян.

"ФАН" сообщал, что за восемь месяцев этого года на фоне ослабления пандемии коронавируса люди стали чаще покупать одежду и косметику. Средний женский чек на шопинг в магазинах одежды и обуви превысил 3 тысячи рублей, мужской - 5 тысяч рублей.

Аналитики "AliExpress Россия" выяснили, что наиболее востребованы у покупателей товары для дома. За полгода оборот подразделения компании в РФ достиг 133,3 миллиарда рублей. Продажи у отечественных продавцов выросли на 126%, заказы - в пять с половиной раз, передает Life.ru.