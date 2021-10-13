Премьер Японии заявил, что для мира важно соблюдение прав человека в России и Китае

Фумио Кисида намерен уделять большое внимание защите прав человека Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида упомянул Россию и Китай, говоря о необходимости гарантировать уважения прав человека и верховенство закона во всем мире. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления на слушаниях в верхней палате национального парламента в среду, 13 октября.

"Для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности, как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России", - подчеркнул Кисида.

Он уточнил, что японское правительство будет уделять большое внимание защите прав человека и взаимодействовать с США и другими союзниками по этому вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший глава министерства иностранных дел Японии, председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида избран на должность нового премьер-министра страны в начале октября.