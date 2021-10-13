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Экономика13 октября 2021 10:52

Минэнерго считает, что запрет Украиной импорта электроэнергии не повлияет на Россию

Ранее Национальная комиссия Украины ввела запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии
Абдулла ШАКИРОВ
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Минэнерго считает, что запрет Украиной импорта электроэнергии не повлияет на Россию

Минэнерго считает, что запрет Украиной импорта электроэнергии не повлияет на Россию

Фото: REUTERS

Запрет на поставки электроэнергии из России на Украину никак не повлияет на экономику РФ, заявили в Министерстве энергетики страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее Национальная комиссия Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

В апреле 2020 прошлого года уже приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Киев должен восстановить его после пандемии коронавируса. Однако с 1 января 2021 года из-за проблем с генерацией НКРЭКУ отменила право аннулировать аукционы по закупкам энергии. В итоге трейдеры смогли вернуться к поставкам из соседних государств. Из Белоруссии импорт возобновился 3 января, а из России - с 1 февраля.