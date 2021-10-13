Кулеба сообщил, что власти Украины постоянно контактируют с Саакашвили в Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев поддерживает постоянные контакты с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, находящимся сейчас под арестом, сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского МИД, доступ к Саакашвили имеет консул Украины, который провел с политиком несколько разговоров. «Мы выяснили четко его позицию, и мы знаем позицию адвокатов», – добавил он.

Как отметил Кулеба, сейчас Киев изучает юридическую сторону дела Саакашвили, чтобы выбрать «лучший алгоритм, который будет применяться в этом случае». Министр подчеркнул, что Украина «своих граждан за границей не бросает».

Как писал сайт kp.ru, 1 октября 2021 Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания политика. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, может помочь только помилование.

Напомним, президент Украниы Владимир Зеленский ранее пообщеал вернуть Саакашвили в страну.