Кулеба заявил, что Украина ждет сигнала от России для проведения саммита «нормандской четверки» Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Украина готова к саммиту глав МИД стран-участников «нормандского формата» и ждет сигнала из России, заявил на брифинге заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы ждем сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы», – сказал он.

Сейчас Киев рассматривает возможности для ответа на решение России не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной, сообщил Кулеба. Он также добавил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы пройти как в рамках «нормандского формата», так и вне его.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что готов лично встретится с Путиным. Как отметил украинский президент, он готов к диалогу с Путиным и в «нормандском формате». В этом случае шансы на решение конфликта в Донбассе и вопроса Крыма повысится, считает политик. По его мнению, ускорить встречу двух лидеров можно, если Киев согласится не поднимать конкретные вопросы, однако пока украинские власти себе такого «позволить не могут».