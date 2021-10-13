Патрушев назвал рост беженцев из Афганистана серьезной региональной угрозой
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Из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ 13 октября.
По мнению Патрушева, резкий рост числа беженцев может стать серьезной региональной угрозой.
– Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке, – сказал секретарь Совбеза РФ.
По его словам, в Иране и Пакистане уже сейчас находится около трех миллионов афганцев. Еще более четырех миллионов беженцев находятся в Турции.
Патрушев призвал страны СНГ усилить обмен разведывательной информацией о международных террористах и планах Запада и более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Ранее сообщалось, что сотни беженцев покинули военные базы в нескольких штатах США, не дождавшись оформления документов. По информации журналистов, число таких случаев продолжает расти.