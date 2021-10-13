Песков заявил, что невозможно быстро заключить прорывные договоренности с США

Переговоры России и США своевременны и необходимы, но ждать прорывных договоренностей в скором времени не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву.

"Не нужно сетовать, что сразу не получаются какие-то прорывные договоренности, вряд ли это возможно, - отметил Песков. - Слишком большие у наших двусторонних отношений архивы, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны".

Представитель Кремля отметил, что это не первые контакты Москвы и Вашингтона за последнее время. В качестве примера он привел саммит РФ и США в Женеве по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, который состоялся 16 июня 2021 года.

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