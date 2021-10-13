Власти Москвы опровергли информацию о передаче силовикам данных пользователей портала mos.ru Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Личный данные пользователей сайта mos.ru не передаются в правоохранительные органы, заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Как сообщается на сайте мэра столицы, пользователи портала действительно могут самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для получения таких госуслуг, как оформление охотничьего билета. В личном кабинете загрузка фотографий не предусмотрена, сказано в комментарии.

«Появившаяся в СМИ информация о передаче данных из профилей пользователей портала mos.ru не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что загружаемые пользователями фотографии нахродятся в едином центре хранения и обработки данных, который «аттестован и защищен в соответствии с законодательством России и обладает всеми средствами защиты».

Ранее сообщалось, что портал mos.ru якобы планируют доработать, чтобы передавать фотографии пользователей в систему распознавания лиц, которой пользуются силовые стуктуры.