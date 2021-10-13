Сбой в мессенджере Telegram произошел 13 октября 2021 года

Пользователи из разных стран жалуются на сбои в работе Telegram Фото: REUTERS

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

С глобальным сбоем столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей Telegram сообщили о проблемах с работой приложения, а также пожаловались на соединение в ночь с 12 на 13 октября.

Напомним, в понедельник, 4 октября, произошел многочасовой глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Тогда перестали работать как приложения для смартфонов, так и версии соцсетей для компьютеров. Все это повлекло сбои на других сайтах и интернет-сервисах.

Позже начались сбои в работе Twitter, Google и Amazon и многих других крупных ресурсах: социальных сетях, мессенджерах, отдельных интернет-платформах. Позже в работе популярных соцсетей произошел еще один сбой.

На фоне масштабного сбоя в работе популярных соцсетей 4 октября Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов человек.