Глава Минэнерго РФ заявил о готовности к отсоединению Украины от российской энергосистемы

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что на России решение Украины никак не скажется / Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Решение Украины об отсоединении от энергосистем РФ и Белоруссии не окажет никакого влияния на Россию, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году, - уточнил Шульгинов. - Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют".

Министр энергетики России уточнил, что в случае дефицита мощности энергии из-за аварий на ТЭЦ или нехватки топлива, Москва, как и в предыдущие годы, придет на помощь. Конечно, на коммерческой основе.

Напомним, Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии. Восполнить образовавшийся дефицит энергии в Незалежной планируют за счет поставок из стран Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, клиентам некоторых украинских энергетических компаний газ с октября 2021 будет обходиться в полтора раза дороже. Так, компания "ТАС Енергія Країни" будет поставлять газ потребителям по цене 31 гривна (84 рубля) за кубометр. Еще в сентябре поставщик продавал газ по 20,96 гривны (56,8 рубля). Цена кубометра газа у компании "Київгаз Енерджи" с 1 октября 2021 будет стоить 30,5 гривны (82,7 рубля) – в сентябре она продавала топливо за 19,8 гривны (53,6 рубля).