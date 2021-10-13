Видео из школы в Москве, рядом с которой произошла стрельба, появилось в сети

Дети засняли множество полицейских и сотрудников ОМОНа, приехавших на вызов. Фото: кадр из видео

В сети появились видео, снятые во время попытки нападения на школу №1260 на Ленинском проспекте в Москве в среду, 13 октября. К учебному заведению пришел неизвестный молодой человек и начал стрелять из оружия. Оно оказалось страйкбольным, в результате никто не пострадал.

На одном из видео показано, как по школе ходят силовики в бронежилетах и касках, а детей готовятся эвакуировать. На втором ролике, снятом из окна школы, подростки показывают двор здания - в нем собралось множество полицейских, стоят автомобили ОМОНА.

В видео слышно, что учитель просит детей отойти от окон, но они в ответ смеются и говорят, что хотят посмотреть на происходящее. И хотя кто-то из подростков замечает, что по нормам безопасности в таких случаях нельзя находиться у окон, эта ремарка также вызывает у всех лишь смех.

Как ранее писал сайт kp.ru, молодой человек, стрелявший из страйкбольного ружья у школы в Москве был быстро обнаружен и задержан. Его мотивы пока неизвестны.