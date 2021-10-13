Путин заявил, что Россия может показать рекордный рост ВВП в 2021 году

Владимир Путин заявил о рекордном росте ВВП в 2021 году. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года. Такое заявление он сделал на «Российской энергетической неделе» 13 октября.

Путин сравнил цены на газ внутри России для бытовых потребителей в России и Европе и заявил, что несмотря на существующие в стране проблемы, в России есть условия для развития.

«У нас цены на газ внутри России для бытовых потребителей, по-моему, $64 за тысячу кубов. Для промышленных — 64. Посмотрите, это же не 1200, как в Европе на споте. Но зато вся экономика работает ритмично. Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный на самом деле. Есть проблемы свои, но это создает условия для стабильного развития. И для людей тоже создает определенные условия, для того чтобы планировать свою жизнь», - заявил Владимир Путин.

Выступая на форуме, Владимир Путин озвучил свое мнение о санкционной риторике, выразив надежду, что вскоре она изживет себя как инструмент взаимодействия государств. Также, как сообщалось на kp.ru, Путин заявил, что США ничего не выиграли, когда ввели санкции в отношении России в сфере энергетики.