Путин заявил, что Навальный осужден не за политическую деятельность, а за уголовные преступления

Блогер Алексей Навальный Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 13 октября, выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели. По его завершению глава государства пообщался с журналистами и, в частности, ответил на вопрос о российской оппозиции.

По словам Путина, в колонии не оказываются люди, которые не нарушают законов. Большинство участников уличных протестов, отметил президент, продолжают спокойно работать. А блогер Алексей Навальный был осужден не за политические убеждения, а за совершенные преступления.

"Что касается фигуранта, о котором вы сказали, он находится в местах лишения свободы за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно прощали их нарушения закона... Но все же должно когда-то иметь какие-то последствия", - заявил президент.

Путин отметил, что считает, что в целом российская оппозиция не только существует, но и работает, и постоянно критикует власть. Иногда, по мнению президента, даже слишком жестко.

"Оппозиция у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, как не делает в других странах", - сказал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального на решение Преображенского районного суда, который по просьбе сотрудников Следственного изолятора (СИЗО) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) признал его "склонным к побегу".