Верховный суд окончательно запретил россиянам держать дома лис

Россиянам нельзя держать лис в качестве домашних питомцев. Совсем нельзя, и решение суда есть! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Россиянам нельзя держать лис в качестве домашних питомцев, это подтвердил Верховный суд. Право лисиц быть домашними пытался отстоять мужчина, который собирался купить одомашненную новосибирскую лисицу в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Мужчина оказался по-хорошему въедливым и прежде, чем приобрести питомца, тщательно изучил законодательство.

Оказалось, что одомашненная лисица, которая из-за генетических изменений не должна представлять опасности для человека, формально все еще относится к виду лисиц обыкновенных. А именно они входят в перечень животных, которых законодательно запрещено содержать дома.

Мужчина представил, что его и будущего питомца ждет незавидная перспектива, если ручную лису у него отберут, соблюдая букву закона.

«Изъятие домашнего питомца, который привязался к владельцу, вызовет у домашнего животного состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания», - написал мужчина в исковом заявлении, в котором требовал исключить лисиц обыкновенных из перечня.

Еще одним аргументом истца стало то, что ручные новосибирские лисы просто не выживут в дикой природе, если их изъять у хозяина и выпустить в лес.

«Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу. В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными», - объяснял мужчина.

Суд отклонил иск, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Впрочем, если вы хотите обзавестись необычным питомцем, это необязательно должна быть лиса. Посмотрите на белоруса, который, как рассказывала kp.ru, держит дома 19 удавов, которые дружат с его дочерью и приносят доход.