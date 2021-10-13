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Политика13 октября 2021 18:54

Мария Захарова посмеялась над угрозами МИД Украины в адрес Натальи Поклонской

В среду, 13 октября, экс-депутат Госдумы была официально назначена послом в Кабо-Верде
Наталья Смирнова
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявления украинских дипломатов, которые угрожают найти и судить за государственную измену экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

В среду, 13 октября, Поклонская была официально назначена послом в африканской стране Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В ответ на это украинский МИД заявил, что бывшему прокурору Крыма и экс-депутату Госдумы "не спрятаться от правосудия даже в Африке".

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - прокомментировала эти угрозы Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, летом 2021 года перед выборами в Госдуму Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая России». По ее словам, она приняла такое решение из-за перехода на новую работу, однако на какую - никто не знал.