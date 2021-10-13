Мария Захарова посмеялась над угрозами МИД Украины в адрес Натальи Поклонской

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявления украинских дипломатов, которые угрожают найти и судить за государственную измену экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

В среду, 13 октября, Поклонская была официально назначена послом в африканской стране Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В ответ на это украинский МИД заявил, что бывшему прокурору Крыма и экс-депутату Госдумы "не спрятаться от правосудия даже в Африке".

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - прокомментировала эти угрозы Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, летом 2021 года перед выборами в Госдуму Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая России». По ее словам, она приняла такое решение из-за перехода на новую работу, однако на какую - никто не знал.