Рыдающий мужчина просил арестовать его за то, что его дочь не умеет считать

Мужчина решил, что его должны арестовать за то, что дочь неправильно решила пример. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В городе Куньшан китайской провинции Цзянсу местные жители вызвали полицию, когда увидели лежащего на середине проезжей части мужчину.

Стражи порядка, приехав на место, увидели лежащего на спине посреди дороги рыдающего человека. При виде стражей порядка мужчина начал умолять, чтобы те его задержали. Оказалось, что такие эмоции вызвали у китайца проблемы его дочери с математикой, сообщает китайское издание ctwant.

Мужчина рассказал полицейским, что его дочь неправильно решила пример – из 800 вычла 700 и получила 900. В конце концов полицейские уговорили его покинуть проезжую часть и вернуться домой.

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