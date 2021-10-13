Нуланд назвала продуктивными переговоры с Козаком по Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подвела итоги встречи с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Они встретились в среду, 13 октября, в Москве.

Нуланд назвала встречу с Козаком продуктивной. В ходе нее стороны обсуждали, в частности, реализацию минских соглашений и восстановление мира в Донбассе. Также Нуланд и Козак затрагивали другие темы внешней политики.

"У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", - процитировал Нуланд в Твиттер пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.

Как ранее писал сайт kp.ru, администрация США оценила прошедшие встречи заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в ходе ее визита в Москву с российскими представителями конструктивными и продуктивными.