Гинцбург рассказал, что ревакцинация "Спутником V" продлевает иммунитет к коронавирусу на полгода

Особенно продление иммунитета к коронавирусу актуально во время борьбы со штаммом "Дельта" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что повторная вакцинация препаратом "Спутник V" способна продлить защитный эффект от коронавируса. По его словам, он будет действовать в среднем около шести-семи месяцев.

Гинцбург отметил, что при вакцинации "Спутником V" уровень антител насчитывается около 300 BAU. И через полгода вакцинированные этим препаратом могут продлить защитные функции иммунитета еще по крайней мере на 6-7 месяцев. Особенно это актуально во время борьбы со штаммом "Дельта", говорит Гинцбург.

"Спутник Лайт" <...> является очень перспективным вакцинным препаратом, который может быть использован фактически для любой вакцины, которые сейчас массово используются в мире", - цитирует ученого РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России специалисты Центра имени Гамалеи в 2022 году планируют начать проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции.