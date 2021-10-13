90-летний актер Уильям Шетнер из "Звездного пути" слетал в космос

90-летний актер Уильям Шетнер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в фильмах и сериалах "Звездный путь", отправился в космос. Он совершил суборбитальный полет на корабле Джеффа Безоса New Shepard, став самым старым астронавтом в истории.

Вместе с Шетнером в космос отправились вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз. Прямая трансляция полета велась на YouTube-канале Blue Origin.

Отмечается, что Шетнер готовился к полету в течение нескольких дней. По данным пункта управления полетом, миссия прошла по плану. Капсула с космонавтами приземлилась в Техасе, все ее участники чувствуют себя нормально. По данным ВВС, Шетнер после полета поблагодарил Безоса за самое глубокое переживание в жизни, которое тот позволил ему пережить.

Как ранее писал сайт kp.ru, актриса Юлия Пересильд, которая прибыла на Международную космическую станцию для съемок художественного фильма, взяла с собой в орбитальный полет талисман — игрушечного галчонка. Птицу своими руками связала жительница Челябинска Наталья Мамаева.