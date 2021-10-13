Карпин рассказал, как происходит процедура выбора капитана для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Тренерский штаб сборной России по футболу по главе с Валерием Карпиным принял решение назначать на каждый матч нового капитана. Он рассказал, что процесс его выбора происходит при взаимодействии с самими игроками.

"Происходит так: кто уже был капитаном? Говорю: "Джикия, Баринов уже были. Может быть, вот этого поставим?" Ребята соглашаются", - отметил тренер.

Карпин пояснил, что не имеет значения, сколько тот или иной футболист провел игр в сборной - капитаном может стать любой из них, пишет "КП Спорт".

"Повязка ни о чем не говорит", - резюмировал Карпин.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат национальной команды против Словении (2:1), в котором защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия забили со стандартов. По его словам, перед игрой он взял футболистов "на слабо".