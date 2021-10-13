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Общество13 октября 2021 21:41

Россия провела "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана

Им снова будет разрешено пребывать на территории РФ
Наталья Смирнова
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
По мнению экспертов, эти люди не представляют угрозы для общества

По мнению экспертов, эти люди не представляют угрозы для общества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которые ранее были лишены этого права по каким-либо причинам. Таким образом, в стране была объявлена "миграционная амнистия", сообщается на сайте посольства Узбекистана в Москве.

"Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что дипведомство получило эту информацию от первого заместителя МВД РФ Александра Горового. Вернуться в Россию по "амнистии" не смогут узбекистанцы, лишенные этого права на основании решения суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские власти разрешили вернуться в РФ 150 тысячам мигрантов из Таджикистана и 150 тысячам мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил на глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Как объясняет колумнист "КП" Владимир Николаев, в Россию вернутся не "этнические бандиты", а те, кто совершил два и более административных, - не уголовных, - правонарушения. По мнению руководителя центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, в прошлом замглавы ФМС Вячеслава Поставнина, эти люди не представляют угрозы обществу.