Россия провела "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана

По мнению экспертов, эти люди не представляют угрозы для общества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которые ранее были лишены этого права по каким-либо причинам. Таким образом, в стране была объявлена "миграционная амнистия", сообщается на сайте посольства Узбекистана в Москве.

"Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что дипведомство получило эту информацию от первого заместителя МВД РФ Александра Горового. Вернуться в Россию по "амнистии" не смогут узбекистанцы, лишенные этого права на основании решения суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские власти разрешили вернуться в РФ 150 тысячам мигрантов из Таджикистана и 150 тысячам мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил на глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Как объясняет колумнист "КП" Владимир Николаев, в Россию вернутся не "этнические бандиты", а те, кто совершил два и более административных, - не уголовных, - правонарушения. По мнению руководителя центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, в прошлом замглавы ФМС Вячеслава Поставнина, эти люди не представляют угрозы обществу.