Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители Великобритании обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти их страну от топливного кризиса, который сложился в Европе. Дискуссия о том, что российский лидер мог бы помочь британским гражданам, развернулась под статьей таблоида Daily Mail с названием "Вы в своем уме?": Путин критикует Европу из-за войны с поставками газа и обещает, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам топлива на континент".

В материале говорится о том, что Владимир Путин отрицает изменения в поставках топлива в Европу накануне зимы. Также президент говорит, что газопровод "Северный поток - 2" может стать помощником в борьбе с энергетическим кризисом, но в ЕС его критикуют как геополитическое оружие России.

Многие читатели статьи согласились с тем, что в сложившейся кризисной ситуации виновато европейское правительство.

"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса [Джонсона]", - оставил комментарий пользователь с именем Rob.

Другие комментаторы также призвали власти перестать винить российского президента и начать решать ситуацию. Читатель под ником FLOTUS даже заявил, что был бы рад, если бы Путин возглавил Соединенное Королевство.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу, если партнеры попросят об этом. Об этом глава государства рассказал в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".