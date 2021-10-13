Украина предложила России сыграть на выживание по мотивам сериала "Игра в кальмара" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина на официальном аккаунте страны в Twitter опубликовала пост с предложением, которое адресовано России, сыграть на выживание по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара".

В посте Украины написано: "Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое". Ниже надпись "Россия:" и далее прикреплена картинка, предполагающая, что России выпал украинский герб - трезубец.

Фото: скрин

Новый сериал "Игра в кальмара" продолжает набирать популярность среди зрителей. По сюжету во время проведения одной из игры участникам на выживание нужно выбрать фигурку. При этом они не знаю заранее о том, что их ждет дальше. Позже героям выдают сахарную пластину, на которой иглой нужно процарапать выбранную фигуру. В случае, если участники сломают пластинку или не успевают закончить освобождать фигуру, они будут убиты.