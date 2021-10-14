Власти Молдавии ввели "режим тревоги" в энергетике из-за ситуации с газом

13 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела чрезвычайное положение в газовом секторе Молдавии. Об этом пишет КП-Молдова со ссылкой на молдавского вице-премьера, министра по инфраструктуре Андрея Спына.

По его словам, такое решение было принято для готовности к любым ситуациям.

- Этот режим необходим нам для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны, - рассказал Спын.

Теперь если власти не смогут решить кризисную ситуацию, то в дальнейшем возможно объявление чрезвычайного положения в области энергетики.