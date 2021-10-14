В России планируется создание регоператоров по управлению жильем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России планируется создание регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур. Такое положение отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой.

На данный момент россияне самостоятельно выбирают УК. однако в случае введения новых правил собственники жилья фактически могут лишиться права выбирать управляющие организации. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отзыв комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии, который будет направлен в Минстрой.

При этом предусматривается, что региональные операторы будут гарантировать возмещение в случае ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Что касается денежного вопроса, то собирать деньги на это, вероятнее всего, будут с граждан - предлагается фактически создание "общего котла", который при необходимости будет использовал для покрытия ущерба.