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Общество14 октября 2021 2:20

Путин ответил на вопрос о преемнике: Никаких решений пока не принято

он также отметил, что до следующих выборов "ещё достаточно много времени"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Путин ответил на вопрос о преемнике: Никаких решений пока не принято

Путин ответил на вопрос о преемнике: Никаких решений пока не принято

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что не предпочитает не отвечать на вопросы о своём преемнике на пост главы государства.

По его словам, до следующих выборов "ещё достаточно много времени", а органам власти нужно спокойно смотреть в будущее. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

- Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято, - сказал Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.