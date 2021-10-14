Путин ответил на вопрос о преемнике: Никаких решений пока не принято Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что не предпочитает не отвечать на вопросы о своём преемнике на пост главы государства.

По его словам, до следующих выборов "ещё достаточно много времени", а органам власти нужно спокойно смотреть в будущее. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

- Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято, - сказал Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.