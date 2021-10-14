Интернет-обмудсмен Мариничев оценил возможность блокировки в России сериала "Игра в кальмара"

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о возможности блокировки в России популярного сериала "Игра в кальмара".

Как таковой сложности запретить тот или иной фильм к прокату, по его мнению, нет. Однако специалист напомнил о важности экспертной оценки.

- Конечно, могут (запретить). Я не вижу здесь сложности – запретить фильм к прокату. На платформах по типу Netflix и прочих стриминговых сервисах вы его не увидите, здесь ничего сверхъестественного нет. Но получить доступ, скачать фильм, посмотреть на каких-то альтернативных площадках, эта возможность, конечно, останется, - рассказал Мариничев.

Интернет-омбудсмен также добавил, что платформе незачем ограничивать доступ, если есть вполне себе работающий механизм по запрету, прокатному удостоверению и, соответственно, запрету конкретно контента.

- Ни один сервис, который представлен на территории РФ, не сможет его (сериал) показывать. Он уберет просто из сетки вещания, из своей библиотеки, именно для российских граждан. ... С фильмами это все гораздо проще работает, чем с контентом, который генерят сами пользователи, например. Это несколько разные вещи, - объяснил специалист.

По его мнению, Роскомнадзор вряд ли является уполномоченным органом, который просто берет и принимает решение относительно того, какой контент вредный, а какой нет. Прежде всего, как полагает Мариничев, должна быть экспертная оценка.

- Я сомневаюсь, что даже по подзакону Роскомнадзор может такую экспертную оценку выдать относительно художественного произведения. Поэтому я думаю, что должна быть некая экспертиза. Насколько фильм может являться опасным с точки зрения именно психологии, психического воздействия, но такие относительные вещи, они за гранью моей экспертизы находятся. Лично я ничего не нашел такого крайне сложного в этом фильме, - поделился мнением в эфире радио "Комсомольская правда" эксперт.

Также он признался, что на сегодняшний день корейская кинематографическая школа снимает сложные и тяжелые картины. В частности, среди них много и тех работ.

- Это просто некий новый стиль, и они его открыли, фильм "Паразиты", он тоже на самом деле в достаточной степени сложный по подаче, и по самому материалу, и по тем сюжетным линиям, которые в нем подсвечены, но его же не рассматривали к запрету, - подытожил Мариничев.