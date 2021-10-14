Аналитики рассказали, жители каких городов России ждут ужесточения противоковидных мер

Регионы России уже начали усиливать ограничения из-за роста заболеваемости Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты из сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняло участие девять тысяч респондентов. Аналитики выяснили, что усиления противоковидных мер больше всех ждут жители Челябинска и Самары(по 37%). Меньше всего - в Ростове-на-Дону (19%) и Краснодаре (20%).

31% жителей Воронежа, Уфы и Екатеринбурга также поддержали усиление ограничений. В Волгограде, Казане и Новосибирске за подобные меры выступили 27% опрошенных, в Красноярске - 26%, передает "Газета.ru".

"Всем чихать на коронавирус, надо сильно все ужесточать", — заявляли респонденты.

В российской столице усиления мер хотел бы каждый пятый житель (25%), в Санкт-Петербурге и Омске по 24% респондентов. В Перми — 21%.

Регионы России уже усиливают ограничения из-за роста заболеваемости, сообщает ОТР. Так, в Смоленской области закрыли фудкорты, в крупные торговые центры Калининграда можно будет попасть только с QR-кодом, а на Чукотке вводят обязательную вакцинацию для тех, кто работает в здравоохранении, на транспорте, в сферах обслуживания, культуры, рыболовства, строительства и ЖКХ.

Ранее Life.ru рассказывал, как пенсионеру получить 10 тысяч за прививку от коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заменил подарочные наборы "С заботой о здоровье" на денежную компенсацию для жителей старше 65 лет.

В пунктах вакцинации пенсионеру выдадут специальный сертификат. Чтобы по нему получить деньги, надо в любом центре социального обслуживания написать заявление и показать свой паспорт.