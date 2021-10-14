Эксперты назвали способ увеличить стоимость квартиры при продаже

Сообщается, что покупатели чаще отдают предпочтение максимально нейтральным вариантам ремонта в сдержанных тонах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитический центр Est-a-Tet сообщил изданию Lenta.ru, что квартира со свежим ремонтом быстрее привлечет внимание, и срок продажи сократится. По мнению специалистов, обновление жилища может увеличить его стоимость до 10 процентов.

"Используя не самые дорогие дизайнерские решения, можно придать объекту современный вид и увеличить стоимость квартиры при продаже на 7-10 процентов. Главное - выстроить экономику, чтобы затраты не оказались выше суммы, на которую планируется повысить цену", - заявили в компании.

Аналитики отметили, что покупатели отдают предпочтение максимально нейтральным вариантам ремонта в сдержанных тонах.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, на что стоит обратить внимание при аренде жилья.

"При аренде жилья никаких договорённостей в устной форме быть не может. Всё должно быть чётко оформлено с указанием всех необходимых данных, условий и сроков оплаты, прав и обязанностей сторон, предоплаты, штрафных санкций, форс-мажора, порядка и размера оплаты коммунальных платежей и взносов в ТСЖ, возможности хозяина квартиры приходить с проверкой соблюдения условий аренды и иных существенных условий договора", - заявил он.

Ранее сообщалось, что за год в России подорожала ипотека. Средний ежемесячный платеж по ней вырос на 14% - до 18,8 тысячи рублей. Изменения эксперты связывают с ростом цен на квартиры и поднятием ставок, передает телеканал "360".