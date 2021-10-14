Синоптик Тишковец предупредил о дождях из-за циклона "Балканец" в Москве

В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков за день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Циклон "Балканец" принесёт ливневые дожди в Москву в четверг, 14 октября, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков или от 8 до 13 миллиметров - грубо говоря, ведро воды на квадратный метр", - констатировал синоптик.

Как ранее писал сайт kp.ru, азиатская часть России вскоре полностью окажется под снежным покровом. Соответствующий прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, бесснежным в настоящее время остается только самый юг территории, но и тут ситуация изменится в ближайшие дни.

Напомним, накануне Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на текущей неделе, до 17 октября 2021 года. По словам синоптика, солнечные деньки закончились и пришло время доставать зонтики и дождевики.