Захарова заявила, что Москва оценивает переговоры с Нуланд как своевременные и откровенные

Мария Захарова заявила, что Москва оценивает переговоры с Викторией Нуланд как своевременные и откровенные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва оценивает переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд как своевременные и откровенные.

- Мы в целом оцениваем состоявшиеся переговоры в МИД России переговоры с Викторией Нуланд как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать, — сказала она.

Захарова отметила, что значительное внимание на переговорах было уделено ситуации в Афганистане. Кроме того, Россия выразила обеспокоенность активизацией действий НАТО на границе РФ и в Черном море. Также Москву беспокоит присутствие американских военных на территории Польши.

Она уточнила, что обе стороны стараются поддерживать диалог, несмотря на кризисный потенциал отношений. По итогам переговоров была достигнута договоренность продолжать контакты и обсуждать весь спектр проблем в отношениях России и Соединенных Штатов.

Ранее сайт kp.ru писал, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. В российской столице у Нуланд прошли встречи с руководством МИД России и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. Основной темой обсуждения стали отношения РФ и США.