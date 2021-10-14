Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ Фото: REUTERS

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Россиянин оформил дубль и отдал две голевые передачи в первом для "Вашингтона" матче нового сезона против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1).

Как пишет "КП-Спорт", Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времен, обойдя Марселя Дионна.

- Я знал, что ты меня обойдешь, знал это на твоем 700-м голе. Но главное во всем этом — уважение. У тебя особый талант — ты чистый бомбардир, это невероятно. Скоро ты обойдешь своего приятеля Бретта Халла, это пустяк. Но великий Хоу, как бы долго он не играл, никогда не забивал 50 голов за сезон. Уэйн? Давай забудем об этом, другой уровень. Но у тебя есть шанс, — сказал Дионн.

После матча с "Рейнджерс" одноклубники Овечкина вручили ему топор, таким образом поздравив его со статусом лучшего игрока встречи. Такую награду будут вручать после каждого матча "Вашингтона", поздравляя его с получением статуса звезды встречи.