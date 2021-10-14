Цена на газ в Европе достигла почти $1200 за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 октября поднялась выше $1200 за тысячу кубометров и почти достигла $1230. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1229,4 за тысячу кубометров. TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тысячу кубометров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе, который наблюдался несколько дней подряд, к России отношения не имеет. По его словам, такие изменения стоимости не влияют на поставки и стоимость «трубного» газа.

Президент России Владимир Путин назвал пять причин рекордных цен на газ в ЕС – быстрое восстановление экономики ЕС разогрело спрос на энергию, прошлая холодная зима привела к снижению запасов, летом из-за жары и безветрия сократилась выработка ветряной энергии, во многих странах сменился энергобаланс в сторону возобновляемых источников, отказ от долгосрочных контрактов.