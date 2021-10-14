Депутат Рады заявил, что властям Киева придется "на коленях ползти в Москву" за углем

У Украины заканчиваются запасы угля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинским властям придется вскоре просить уголь у Москвы, написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

Депутат обратил внимание на публикацию "Украинских новостей" о том, что по состоянию на 13 октября на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" запасов угля хватает на 1-3 дня работы.

"Ведший в 2014-15 гг. бизнес "Квартала" в России Баканов пытается в пафосных терминах, которым позавидовал бы Порошенко, рассказывать, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину Медведчук" тем, что помогал договориться о поставках донбасского угля на ТЭС, - написал Волошин. - Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придётся на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их".

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлены новые обвинения по делу о государственной измене, сообщила на совместном брифинге со Службой безопасности Украины гепрокурор страны Ирина Венедиктова.

Новые обвинения касаются причастности политика к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса. Украинские силовики также включили журналистам аудиозаписи телефонных разговоров, где якобы Медведчук ведет переговоры с российскими чиновниками и представителями Донбасса о транспортировке угля.