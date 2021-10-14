МИД России призвал ЕС отказаться от создания военно-тренировочной миссии на Украине

Мария Захарова Фото: Владимир Гердо, ТАСС

Реализация планов Евросоюза по созданию на Украине военно-тренировочной миссии противоречит Минским соглашениям, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 14 октября.

"Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, в прямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, это "необдуманный шаг", от которого Россия призывает отказаться, так как он будет "поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского Комплекса мер".

Напомним, Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). По данным СМИ, с просьбой о создании такой миссии еще в июле к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД. А в Евросоюзе полагают, что подобная "помощь" Киеву стала бы «выражением солидарности с Украиной» на фоне вымышленной "военной активности" России вблизи украинской границы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия надеется на то, что Евросоюз больше не будет закрывать глаза на саботаж Минских соглашений Украиной. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, Германия и Франция должны "простимулировать" украинские власти к выполнению комплекса мер, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН. Зайцев напомнил, что комплекс мер предусматривает в первую очередь предоставление республикам Донбасса особого статуса.