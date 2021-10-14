Рособрнадзор соберет жалобы родителей на огромное количество контрольных в школах

У российских школьников слишком много контрольных, жалуются родители. Рособрнадзор разберется. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев провел 14 октября всероссийскую встречу с родителями учащихся. Много вопросов родители школьников задали по количеству контрольных и проверочных работ. По мнению родителей, их проводят очень много, и это неоправданно нагружает школьников.

Музаев пообещал собрать все жалобы родителей и напомнил, что в сентябре президент Российской федерации Владимир Путин дал Минобру и Рособрнадзору поручение оптимизировать все виды контрольных.

- Мы в рамках этого поручения в течение года будем собирать информацию, откроем в ближайшее время почтовый ящик для родителей, где мы будем все заявления по поводу количества контрольных работ принимать. И в рамках своей контрольно-надзорной деятельности с такими школами отдельно взятыми учителями будем разбираться, - заявил Анзор Музаев.

Руководитель Рособрнадзора раскритиковал учителей, которые «нагоняют важность» контрольных.

- Любую контрольную начали называть ВПР, может быть нагнать важности для учеников, чтобы мотивировать их, - сказал он.

Анзор Музаев считает, что не нужно натаскивать учеников на экзамены и контрольные, нужно их просто хорошо учить.

- Учителя меня надеюсь тоже услышат. Отдельно натаскивать на контрольную, на экзамен в 9-11 классах нет никакого смысла. Если грамотно, используя правильное планирование и правильные методики, вести преподавание, никаких пред-ВПР, пред-ЕГЭ, тренировочных экзаменов проводить не надо, - сказал он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российских школьников предлагают исследовать на агрессивность и склонность к насилию.