После убийства пятерых в норвежском Конгсберге еще одного человека с луком заметили в Осло

После расстрела из лука пятерых в Норвегии в Осло искали еще одного лучника. Фото: Mosvold Larsen / NTB / dpa

В четверг, 14 октября, полиция Осло разыскивала человека, вооруженного луком и стрелами. О том, что лучник замечен в районе Хусеби, сообщили местные жители, встревоженные недавним расстрелом пятерых в городе Конгсберг.

Сообщений о том, что человек с луком и стрелами кому-либо угрожал, не поступало, но полиция немедленно начала поиск лучника.

«В этом районе есть несколько тренировочных площадок для лучников, и мы проверяем их», - транслировали полицейские ход поисков в Twitter в режиме реального времени.

Несколько минут назад поступила информация, что полицейским удалось связаться с лучником.

«Полиция установила контакт с человеком, который ходил по улице с луком и стрелами. Это было безобидное занятие и мужчина сожалеет, что стал причиной испуга тех, кто увидел его», - сообщается в Twitter полиции Осло.

Накануне, 13 октября, как сообщалось на kp.ru, вооруженный луком и стрелами 37-летний датчанин убил пятерых в норвежском городе Конгсберг. Его жертвами стали четыре женщины и один мужчина, всем от 50 до 70 лет, еще несколько человек ранены. Стрелка задержали, он не объяснил мотивы своего поступка. О задержанном известно, что недавно он принял ислам.