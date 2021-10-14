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Политика14 октября 2021 12:29

Сенатор Джабаров назвал фейком слова Джеффри Эберхардта о размещении Россией ракет в ЕС

Парламентарий напомнил, что все страны Европы являются членами НАТО, поэтому российских ракет там находиться не может
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Парламентарий напомнил, что все страны Европы являются членами НАТО, поэтому российских ракет там находиться не может

Парламентарий напомнил, что все страны Европы являются членами НАТО, поэтому российских ракет там находиться не может

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с Lenta.ru заявил, что слова спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардта о размещении Россией ракет в ЕС являются фейком, который призван навязать европейцам мысль о российской угрозе.

Парламентарий напомнил, что все страны Европы являются членами НАТО, поэтому российских ракет там находиться не может и заявил, что Америка также размещает свои ракеты в Прибалтике, но не несет за это ответственности.

"Если Эберхардт говорит о тех установках, которые размещены на нашей территории, то это уже наше внутреннее суверенное право. Я никогда не слышал, чтобы наши ракеты размещались в Европе.", - заявил он.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США Джеффри Эберхардт обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.