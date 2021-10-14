Сенатор Джабаров назвал фейком слова Джеффри Эберхардта о размещении Россией ракет в ЕС

Парламентарий напомнил, что все страны Европы являются членами НАТО, поэтому российских ракет там находиться не может Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с Lenta.ru заявил, что слова спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардта о размещении Россией ракет в ЕС являются фейком, который призван навязать европейцам мысль о российской угрозе.

Парламентарий напомнил, что все страны Европы являются членами НАТО, поэтому российских ракет там находиться не может и заявил, что Америка также размещает свои ракеты в Прибалтике, но не несет за это ответственности.

"Если Эберхардт говорит о тех установках, которые размещены на нашей территории, то это уже наше внутреннее суверенное право. Я никогда не слышал, чтобы наши ракеты размещались в Европе.", - заявил он.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США Джеффри Эберхардт обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.