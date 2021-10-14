Дмитрий Песков заявил, что миграционная амнистия для узбеков это не вопрос Кремля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что миграционная амнистия для граждан Узбекистана это не вопрос Кремля.

- Это не вопрос Кремля, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в среду, 14 октября, Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которые ранее были лишены этого права по каким-либо причинам. Таким образом, в стране была объявлена "миграционная амнистия". В сообщении посольства Узбекистана в Москве отмечалось, что дипломатическое ведомство получило эту информацию от первого заместителя МВД РФ Александра Горового. Вернуться в Россию по "амнистии" не смогут узбекистанцы, лишенные этого права на основании решения суда. Ранее российские власти разрешили вернуться в РФ 150 тысячам мигрантов из Таджикистана и 150 тысячам мигрантов из Узбекистана.