Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обсуждает изменения в пенсионной реформе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведутся обсуждения изменений пенсионной реформы.

- Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведется, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что в России в 2022 году гражданам будут выплачивать проиндексированные страховые пенсии. С 1 января они вырастут на 5,9%, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Со следующего года, как отметила эксперт, женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем эта сумма составит 2 613 рублей. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.