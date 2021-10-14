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Здоровье14 октября 2021 14:19

Песков заявил, что Владимир Путин будет ревакцинироваться

Российский президент пройдет ревакцинацию, если специалисты сочтут это необходимым
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Владимир Путин пройдет ревакцинацию, когда сочтут нужным специалисты, сказал его пресс-секретарь. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин пройдет ревакцинацию, когда сочтут нужным специалисты, сказал его пресс-секретарь. Фото: kremlin.ru.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, планирует ли российский президент повторно вакцинироваться от COVID-19. По словам Пескова, Владимир Путин внимательно прислушивается к советам специалистов и выполняет рекомендации медиков. Президент готов пройти ревакцинацию в те срок, которые ему обозначат.

-Ревакцинация Путина будет зависеть от рекомендации специалистов. Вы знаете, что он внимательно к этому относится. Как только специалисты придут к выводу о ревакцинации, Путин ее сделает, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин прошел вакцинацию в апреле 2021 года. Как сообщалось на kp.ru, российский президент практические ежедневно сдает тесты не только на коронавирус, но и на другие инфекции.

Ранее Путин призвал россиян не забывать о ревакцинации.

-Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться, - сказал он во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга.