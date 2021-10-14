«Разные курортные города – это разные впечатления»: в Краснодарском крае организуют новый авиарейс из Сочи в Геленджик

В начале встречи губернатор поблагодарил главу компании за своевременный запуск авиарейса Сочи-Анапа – договоренность об организации авиамаршрута была достигнута в преддверии курортного сезона 2021 года.

«В результате с мая по сентябрь маршрутом воспользовались 17 тысяч пассажиров, – сообщил Вениамин Кондратьев. - Нам важно и дальше развивать географию внутренних перелетов, в частности, за счет организации нового авиасообщения из Сочи в Геленджик. Уверен, рейс будет востребован жителями и отдыхающими, повысится турпоток, что выгодно и перевозчику, и краю, как ведущему курортному региону».

Андрей Мартиросов поддержал предложение губернатора и отметил, что рейсы из Сочи в Геленджик будут востребованы.

«Это повысит лояльность отдыхающих к краю, позволит им менять локации по доступным ценам – в целом усилит конкурентные преимущества региона», – пояснил гендиректор авиакомпании.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что за счет дополнительного внутрирегионального авиасообщения появится возможность показать туристам Кубань с разных сторон.

«Разные курортные города – это разные впечатления. Сегодня туристы несколько ограничены в этом – приехав в Сочи, Геленджик или Анапу они видят только один город. Авиаперевозки позволят расширить кругозор. В перспективе можно запустить рейс в Ейск – это тоже интересный курорт, но в силу отдаленности не такой популярный. Различные внутрикраевые сообщения между крупными городами будут востребованы. В высокий курортный сезон рейсы из Краснодара в Сочи и из Сочи в Анапу полностью загружены. Эти перевозки не нуждаются в субсидировании. Со своей стороны мы готовы перенаправить средства из краевого бюджета на поддержку новых авианаправлений», – добавил Вениамин Кондратьев.

По словам Андрея Мартиросова, за счет прямых рейсов между городами края и в другие регионы Utair нарастил маршрутную сеть и на сегодняшний день летает в 18 городов по 38 направлениям. Из них 13 маршрутов авиакомпания ввела в 2021 году.

«Для нас аэропорты Краснодарского края давно уже не просто точки маршрутной сети, а полноценные базы присутствия Utair, где мы организуем рабочие места и платим налоги в местный бюджет. В 2021 году почти на треть увеличили штат сотрудников в Краснодаре. Сейчас в летном отряде, службе бортпроводников, IT- и инженерно-техническом департаментах Utair работают более 200 жителя края. Кроме того, здесь постоянно базируется часть самолетов компании. Благодаря этим ресурсам мы планируем на 20% увеличить число рейсов из Краснодарского края в 2022 году», — резюмировал Андрей Мартиросов.