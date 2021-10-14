Татьяна Голикова сообщила, что 3 миллиона россиян трудятся на "удаленке" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что сейчас три миллиона россиян трудятся на "удаленке".

- Дистанционно трудятся 5% работников, это чуть менее 3 млн человек. Если на начало 2020 года было всего 30 тыс. дистанционных работников, то в пиковый период (распространения коронавируса) 11% работников трудились удаленно. Это около 6 млн человек, — сказала политик на сессии Евразийского женского форума.

Она добавила, что с начала 2020 количество россиян, трудящихся на "удаленке", увеличилось на 100%.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 31 299 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 892 980 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6712 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2345 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1911 случаев.