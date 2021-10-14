В ФАС заявили, что следят за ценами на овощи и мясо

Ведомство еженедельно анализирует розничные наценки в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары в России. И пресекают нарушения, которые допускают торговые сети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС сообщают, что анализируют наценки на продукты в торговых сетях еженедельно. Постоянный контроль установлен за ретейлерами, доля которых на рынке превышает 35% - в ведомстве следят, чтобы они не нарушали антимонопольное законодательство.

Результаты мониторинга показали, что с августа 2021 года по настоящий момент средний уровень наценок на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизился на 5,8% (с 22,2% до 16,4%). Наценки на мясо в этот период колебались от 3 до 38%, на овощи - от 0 до 48%. В редких случаях цены поднимались выше как минимум на 50%, эти случаи были выявлены и пресечены ФАС.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидерами по росту цен среди продовольственных товаров за неделю с 5 по 11 октября стали овощи, колбасы и яйца. При этом рост цен на огурцы ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на помидоры - замедлился.