Курс доллара на московской бирже опустился ниже 71,5 рубля - это годовой минимум

Также за день на бирже снизилась и стоимость евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара на Московской бирже показал минимум за более чем годовой промежуток времени. В четверг, 14 октября, стоимость американской валюты опустилась ниже отметки в 71,38 рубля.

За день доллар подешевел на 59 копеек. Для него 71,38 рубля за единицу валюты - это минимум с июля 2020 года. Также за день на бирже снизилась и стоимость евро, но не до рекордных значений. 14 октября евро подешевело на 59 копеек, до 82,76 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, экономист Антон Табах назвал причины, по которым доллар постепенно ослабляет свои позиции. Если анализировать ситуацию за последние 20 лет, то динамика показывает, что американскую валюту подрывает евро и юань. Сказывается и санкционная политика США, которая осложняет взаимодействие со своей финансовой системой.