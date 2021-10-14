В Башкирии грибники нашли в лесу сотни тушек индюшек

В Башкирии обнаружили сотни мертвых тушек домашней птицы в лесу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Чишминском районе Башкирии грибники обнаружили в лесу сотни мертвых индюшек, сваленных в кучу.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что о найденных телах пернатых общественности первым рассказал глава администрации Чишминского района республики Ришат Мансуров. Местным властям о жуткой находке в лесной чаще сообщили грибники.

На место немедленно выехали чиновники и представители аварийных ведомств. По приблизительным подсчетам, всего в схроне было обнаружено около 350 тушек птиц. Как они там оказались пока неизвестно. Вскоре власти района приняли важное решение – трупы индюшек сожгли приехавшие на место специалисты. На территории района объявили режим повышенной готовности.

В Башкирии с прошлой недели введен карантин по птичьему гриппу в Туймазинском районе. По предварительным данным, вспышки заболевания были зафиксированы в двух крупных фермах. Владельцам пернатых пришлось в срочном порядке забивать птицу и уничтожать тела пернатых.

В районе карантинной зоны действуют особые правила – специалисты обрабатывают машины дезинфицирующим составом и проводят дополнительные проверки ферм. Местным жителям рекомендовали на выпускать домашнюю птицу на свободный выгул.