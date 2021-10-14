В Госдуме оценили важность дополнительных выплат семьям с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА

В России выделят дополнительно 28 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. С начала года на эти цели уже было направлено из бюджета свыше 270 млрд рублей.

Новый транш позволит оказать помощь 2,5 млн детей. Размер ежемесячной выплаты будет рассчитываться исходя из дохода семьи.

В Госдуме отметили, что подобное решение очень своевременно и будет хорошей поддержкой семьям.

- Эти выплаты особенно актуальны, поскольку в семьях с детьми от трех до семи лет, как правило, один из родителей не работает и занимается детьми, - говорит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что поддержка семей с детьми – это приоритетное направление для государства.

- По закону пособия в России ежегодно индексируются, что позволяет защитить средства от инфляции, - отметила парламентарий в беседе с RT

Стоит так же отметить, что в 2022 году в России будет увеличен размер материнского капитала. Так, на первого ребенка будут выплачивать 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей, если за первого выплата не была получена. При этом в случае получения сертификата на первого ребенка допвыплата за второго составит 161 772 рубля, сообщает газета "Известия".

Счетная палата также предложила выделять по 20 тысяч рублей россиянам для подготовки детей к школе. Выделять деньги предложили из маткапитала, сообщает телеканал "360".